نادي الشباب يشكو الاتحاد السعودي إلى اللجنة الأولمبية

قدّمت إدارة نادي الشباب صباح اليوم الأحد شكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وأصدر نادي الشباب السعودي بيانًا مقتضبًا قال فيه إن الشكوى جاءت بناء على تقاعس الاتحاد عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفات مالية ذات أثر رياضي وشبهات جنائية بما يعد إخلالًا بالميثاق الأولمبي والرياضي.

يذكر أن إدارة نادي الشباب السعودي قد أصدرت بيانًا ناريًا هاجمت فيه اتحاد الكرة بسبب قضية اللاعب محمد العويس الثلاثاء الماضي، قالت فيه : “إن الاتحاد شريك في التستر على المجهول الفاسد الذي حوّل الملايين للاعب محمد العويس”، بحسب وصف الإدارة.

وتضمن البيان شديد اللهجة تذمّراً كبيراً من شكوى الاتحاد السعودي للجنة الانضباط على نادي الشباب، الذي أكد أنه سيترافع قانونياً ضد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته من تقدم بالشكوى التي علم بها الشباب اليوم، وسيواصل الشفافية مع جمهوره والشارع الرياضي حيال أي مستجدات تخص قضية الحارس محمد العويس.

وكان العويس اختفى بعد نهاية معسكر المنتخب السعودي في شهر يناير السابق في إطار التحضير لتصفيات كأس العالم 2018، قبل أن يتم كشف النقاب عن الحصول على توقيعه عقدًا يمتد لعام 2022، فور دخول اللاعب الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر، لتتم معاقبة العويس بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، لمخالفته قواعد الاحتراف.