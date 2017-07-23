الهلال السعودي يُعير فيصل درويش للتعاون

وافق مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، برئاسة نواف بن سعد، على إعارة اللاعب فيصل درويش، إلى صفوف التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض درويش “26 عامًا” خمس مباريات مع الهلال في الدوري خلال الموسم الماضي، ولم يسجل اللاعب أي أهداف ولم يتلق أي بطاقات ملونة خلال مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يغادر درويش معسكر الهلال، المقام حاليًا في النمسا، متجهًا إلى مدينة إسطنبول في تركيا، للانضمام لمعسكر التعاون.

ويسعى التعاون لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تقديم أداء مميز خلال البطولات المختلفة.

وأبرم مجلس إدارة التعاون حتى الآن ثماني صفقات، أبرزها التعاقد مع الحارس الدولي المصري عصام الحضري.