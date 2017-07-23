الأهلي السعودي يوافق على رحيل سعيد الربيعي

المصدر: د -ب-أ

وافق الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي، على رحيل اللاعب سعيد الربيعي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الربيعي قد تلقّى عرضًا من أحد الأندية السعودية، لم يتم الكشف عن هويته، للانضمام لصفوفه على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية.

ونشر النادي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) جاء فيها: “أبدى الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف موافقته على إعارة اللاعب سعيد الربيعي بعد تلقّي النادي عرضًا بذلك، وتقررت مغادرته معسكر الفريق اليوم الأحد”.

ويغادر الربيعي معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا لحسم انتقاله إلى فريقه الجديد.