الأمير الهلالي عبدالرحمن بن مساعد يشجع نادي النصر السعودي بسبب قطر

بدا الأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، مشجعًا لنادي النصر، بالرغم من تاريخه الرياضي الحافل في نادي الهلال، بعد أن استخدم إعلامي قطري اسم النصر في أحد ردوده على الأمير.

والأمير عبدالرحمن بن مساعد، هو عضو شرف في نادي الهلال حاليًا، وشغل لسنوات منصب رئيس مجلس إدارة النادي، ويعد من أشهر عشاق النادي الملكي الذي يتقاسم مع فريق النصر جمهور العاصمة الرياض.

وكان الأمير عبدالرحمن في سجال مع الإعلامي القطري في قناة الريان، ناصر بن سالمين المري، من خلال سلسلة تغريدات وردود عبر موقع “تويتر” حول خطاب أمير قطر مساء الجمعة، عندما استخدم ناصر المري اسم نادي النصر.

وقال المري في تغريدته: “هذا اكتشاف خطير الذي وجده الشاعر عبدالرحمن، ولكن مجاراة عبقريتي ليست سهلة لا من ناحية الوزن ولا القافية لأني ناصر و أسمي يعني #النصر”.

ورد الأمير عبدالرحمن بشكل سريع على تغريدة المري بالقول: “النصر فريق كبير وله جمهور كبير لن أذكر عدده تقديرًا لمشاعرك”، في إشارة على ما يبدو لتفوق عشاق النادي العالمي على عدد مواطني قطر.

وكان المري قد قال في إحدى تغريداته: “يا عبدالرحمن دع عنك السياسة واستمر في الرياضة ،عسى أن تفلح فيها كما فلحت في الشعر وركوب الخيل و السباحة”، ليرد عليه الأمير عبدالرحمن بالسخرية من خطأ في تعريفه بنفسه على موقع تويتر يقول فيه: “كل مايغرد به هنا يمثلني بشكل شخصي”.

وقال الأمير عبدالرحمن في رده الذي أغضب المري فيما يبدو: “كنت سأرد عليك ولكن حينما قرأت المعلومة المهمة التي في (البايو) وأن ما (يُغرّدْ )! به هنا يمثلك شخصيًا، عرفت أنني لن أجاري عبقريتك”.

ورغم كونه رياضيًا بامتياز، وشاعرًا معروفًا في السعودية، برز اسم الأمير عبدالرحمن بشكل لافت في السياسة خلال تدويناته حول الأزمة الخليجية الحالية، التي قاطعت فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر احتجاجًا على سياستها الخارجية وعلاقتها بدول وتنظيمات تعتبرها تلك الدول إرهابية.