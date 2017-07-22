قائد نادي النصر السعودي: جئنا للمنافسة على لقب البطولة العربية

قال إبراهيم غالب، قائد فريق نادي النصر السعودي، إن فريقه يشارك في البطولة العربية للأندية للمنافسة على اللقب وليس للمشاركة في هذا التجمع العربي.

وأكد غالب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد قبل مباراة الفريق أمام العهد، غدًا الأحد: “نملك العزيمة والإصرار وطموحاتي أنا وزملائي كبيرة ونتمنى من الله التوفيق “.

وقال غالب: “سعيد بثقة الإدارة والمدرب في اختياري قائدًا للفريق والحقيقة أنه في نادي النصر لا يوجد قائد واحد بل إن جميع اللاعبين يملكون صفة القيادة”.

وأشار إلى أن هناك أندية في قمة جاهزيتها للمشاركة في البطولة بعكس النصر الذي جاء وقت البطولة في مرحلة الإعداد للموسم الجديد ولكنه أكد أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهدهم من أجل المنافسة على لقب البطولة.

وأوضح غالب: “لن تكون هذه البطولة مقياسًا فنيًا لوضع الفريق، بل تعتبر تجهيزًا للقادم والأهم لدينا في الفترة المقبلة هو أن يعود العالمي لمنصات البطولات عبر بطولة الدوري”.

من جانيه، قال ريكاردو غوميز، المدير الفني، إن فريقه يهتم بالبطولة العربية للأندية المقامة في القاهرة كونها تأتي في فترة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأكد مدرب النصر: “سيكون لدينا طموح كبير في هذه البطولة وسنحرص بكل قوتنا على المنافسة على لقبها”.

وأضاف: “جئنا إلى البطولة بمشروع يهدف لإعادة الفريق للمنافسة على الألقاب والفوز بها ،والنصر فريق كبير بكل مكوناته وقادر على ذلك”.

وأوضح غوميز أن بعض الفرق المشاركة من بينها الفرق المصرية ستكون في كامل جاهزيتها ،ورغم ذلك سينافس النصر على البطولة خاصة وأن طموح اللاعبين كبير للوصول لأبعد دور ممكن.