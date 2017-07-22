وزير الحرس الوطني يوجه لعلاج لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس

وجه وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، باستقبال حالة لاعب نادي النصر السابق، مصطفى إدريس، وعلاجه بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وكان عدد من الإعلاميين نشروا، اليوم السبت، حالة اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات وجه الأمير متعب بن عبدالله باستقبال الحالة في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني، وفقا لما ذكرته صحيفة “الوئام” السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب السابق، تحت عنوان “مأساة لاعب كرة نال منه المرض”، موجها شكره لكل الجماهير التي سألت عنه، أثناء وعكته الصحية بعد عملية تنظيف “الغرغرينا” في قدمه، والتي تسببت في بتر إصبع، وجزء من قدمه.

وظهر اللاعب في “فيديو” قصير، أثار حنين مشجعي كرة القدم في المملكة، وهو سرير المستشفى، ويعلو جسمه نحول المرض، وهو يقول “شكرًا لكم، وكل ما أبغاه منكم هو الدعاء”.

وكان نجوم عديدون قد زاروا اللاعب الذي حققوا معه الكثير من الإنجازات مع الفريق في حقبته الشهيرة تلك، وقد لعب مع نادي النصر 8 مواسم حقق من خلالها بطولتين للدوري، ومثلهما لكأس الخليج، وبطولة واحدة لكأس الملك، وأخرى لكأس فيصل، وبطولة الأندية الآسيوية، والسوبر الآسيوي.

انا حزين لحال بعض لاعبينا السعوديين الذين سبق وخدموا الكرة السعودية دون الاهتمام بهم ????

مصطفى ادريس حالة جديدة #دعم_اللاعب_مصطفى_ادريس

. pic.twitter.com/AIinGxdEbK — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 22, 2017

ويعد مصطفى إدريس من أبرز المدافعين الذين مروا على نادي النصر، وهو قد جاء من النادي الأهلي بطلب من الأمير عبدالرحمن بن سعود الذي أعجب بقدراته وإمكانياته الدفاعية، وأبرز ما يميزه هو قدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث لعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع والمحور، كما اشتهر باللعب الرجولي.

عاش آخر مواسمه أسيرًا لدكة الاحتياط بسبب كبر السن، وانتقل بعد ذلك للدرجة الأولى ثم اعتزل كرة القدم واتجه للعمل كحارس أمن.