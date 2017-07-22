النادي الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب برازيلي

قالت مصادر قريبة الصلة من إدارة النادي الأهلي السعودي إنها كثّفت مفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي ليوناردو، لاعب فريق بارتيزان الصربي.

ويتنافس الأهلي مع نادي “رد ستار” الصربي الذي عرض على إدارة بارتيزان مبلغ 2.5 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب أحرز لقب الهداف في الدوري الصربي الموسم الماضي بـ 24 هدفًا.

ويملك الأهلي بين صفوفه 5 لاعبين أجانب، هم: السوري عمر السومة، والمصري محمد عبدالشافي، واليوناني فيتفاتزيديس، والنيجيري أبوابونا، والبرازيلي كلاوديمير.

واللاعب ليوناردو كان مطلوباً في العين الإماراتي قبل أن يبالغ ناديه الصربي في مطالباته المادية التي جعلت النادي الإماراتي يُوقف التفاوض .