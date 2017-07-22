السعودية.. نادي الوحدة السوري يرفع قضية عمر خريبين للفيفا

قال أحمد قوطرش رئيس نادي الوحدة السوري، إن ناديه رفع قضية لاعبه الأسبق عمر خريبين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد انتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

وكتب قوطرش عبر صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الوحدة سيتابع الموضوع للنهاية ولن يتهاون في حقّه، وهناك متابعة حثيثة عبر توكيل محامين مختصين في سويسرا، لبحث القضية بمكتب المحكمة الرياضية”.

وتابع: “الأمر ربما يأخذ وقتًا، ولكن ذلك لن يمنعنا من المتابعة، لحفظ حقوق النادي”.

وفسخ خريبين عقده مع نادي الظفرة الإماراتي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي، لينتقل بعدها إلى الهلال السعودي، بعدما فسخ عقده مع الظفرة الإماراتي.

وكان الوحدة قد اتفق سابقًا، على تقاضي 20% من قيمة انتقال خريبين من الظفرة إلى أي فريق آخر.

لكن الظفرة يرفض تطبيق الاتفاق، لاعتبار أن اللاعب لم يرحل في صفقة بيع، وإنما فك ارتباطه من طرف واحد عن طريق الشرط الجزائي.