“الفتح” يستعير أحمد الناظري من نادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب خط وسط نادي اتحاد جدة، أحمد الناظري، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وجاء التعاقد مع الناظري، لما يتمتع به من إمكانيات فنية في خط الوسط على مستوى صناعة اللعب، جعلته ضمن خيارات المدير الفني التونسي السيد فتحي الجبال.

من جانبه، قدّم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد ممثلة برئيس مجلس الإدارة، أنمار الحايلي، على تسهيله للإعارة.

من جهته، تحدث الناظري عن توقيعه للفتح حيث قال: “التوقيع للفتح بمثابة انطلاقة جديدة لي، حيث اعتبرها محطة في غاية الأهمية لإثبات الذات مع الفريق الذي يمتلك بيئة تساعد وتساهم في البروز الكروي “.

واختتم الناظري حديثه قائلًا: “سأبذل كل ما لدي من أجل خدمة الفتح وإسعاد جماهيره”.