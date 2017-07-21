السعودية.. لاعب الهلال السابق معروض على الشباب

قالت تقارير صحفية سعودية إن أحد أعضاء الشرف بنادي الشباب عرض على مدرب الفريق سامي الجابر إمكانية ضم اللاعب حمد الحمد لاعب الفتح والهلال السابق.

‎وكان اللاعب قد خرج في تصريحاتٍ لإذاعة يو إف إم قال فيها إن إدارة نادي الفتح لم تتواصل معه لتجديد عقده مع الفريق، خاصة بعد استقالة الإدارة نهاية الموسم الماضي، وبروزه مع الاتفاق كان بسبب كثرة مشاركته مع الفريق عكس تجربته مع الهلال والفتح.

و‎أضاف اللاعب الذي تقمص ألوان فرق الاتفاق والهلال والتعاون والرائد والفتح سابقاً: “تعلمت الكثير من تواجدي في نادي كبير مثل الهلال، ومازال لدي طموح كبير وقادر على تقديم المزيد في الفترة المقبلة”.