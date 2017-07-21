السعودية.. النادي الأهلي يتعاقد مع لاعب دولي نيجيري

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تعاقد النادي مع لاعب المنتخب النيجيري، غودفري أوبوابونا البالغ من العمر 26 عامًا لموسم واحد قابل للتمديد.

ويجيد أوبوابونا اللعب في خط الدفاع وسبق له اللعب في الدوري النيجيري والتركي كما مثّل منتخب بلاده في 34 مباراة دولية.

النادي الأهلي يتعاقد مع لاعب المنتخب النيجيري قودفري ابوا بونا لموسم واحد قابل للتمديد .#الاهلي#الملكي pic.twitter.com/Ui4azLIBbZ — النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) ٢١ يوليو، ٢٠١٧

وخاض أوبوابونا خلال الموسم الماضي 30 مباراة بقميص ريزيسبور التركي في جميع المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفًا واحدًا، ونال 4 بطاقات صفراء طوال الموسم، دون أي بطاقات حمراء.

وتضم قائمة الأهلي حاليًا خمسة محترفين هم السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس والبرازيلي كلاوديمير دي سوزا بالإضافة لأوبوابونا.