نادي الهلال السعودي يعلن التعاقد رسميًا مع الأوروغوياني ماتياس بريتوس (شاهد أهدافه)

أعلن نادي الهلال السعودي إتمام إجراءات التوقيع مع المهاجم الأوروغوياني “ماتياس بريتوس” لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم مدة موسمين مقبلين.

وأصدر نادي الهلال بيانًا نشره على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيه إن التعاقد سيكون لمدة عامين، مع أفضلية التجديد لعام ثالث برضى الطرفين.

واجتاز “بريتوس” الفحوص الطبية الاعتيادية، وتم دفع المستحقات المالية لناديه المكسيكي.

‏يذكر أن التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني جاء بتوصية من قِبَل الأرجنتيني “رامون دياز”؛ إذ تسعى إدارة النادي لتوفير احتياجات الفريق؛ ليواصل تحقيق الألقاب.