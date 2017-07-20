السعودية.. ناديا الهلال والنصر يشاركان في البطولة العربية بأهداف متباينة

جاء قرار الهلال بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بالمشاركة في البطولة العربية في مصر بالفريق الأولمبي من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهة العين الإماراتي في دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا والدوري المحلي لتجنب إرهاق لاعبي الفريق الأول.

وفضّل الهلال بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي تركيز جهود فريقه الأول على معسكره الحالي في النمسا والعودة منه مباشرة إلى الرياض قبل انطلاق الدوري المحلي أوائل الشهر المقبل بفترة مناسبة.

وسيلعب الهلال خارج أرضه في ذهاب دور الـ 8 أمام العين في الـ 21 من أغسطس المقبل، في حين ستقام مباراة العودة في الـ 11 من سبتمبر القادم.

لكنه سيبدأ الدوري بمواجهة الفيحاء الصاعد حديثًا لدوري المحترفين في التاسع من أغسطس.

ورغم المشاركة بالفريق الثاني يرغب الهلال في الفوز بالبطولة التي يخوض منافساتها ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.

واختار المدرب الأرجنتيني خوان براون إقامة معسكر تدريبي في مدينة الإسماعيلية بعد وصوله إلى مصر وخاض بالفعل مباراتين وديتين أمام منتخب الإسماعيلية ونادي القناة وفاز بهما بالنتيجة ذاتها 2/0.

ولا شك أن غياب الفريق الأول للهلال سيحرم المشجعين من مشاهدة العديد من اللاعبين البارزين خاصة الصفقات الجديدة بعدما ضم بطل السعودية الحارس العماني المخضرم علي الحبسي من ريدينغ الإنجليزي كما تعاقد مع محمد كنو وحسن كادش ثنائي الاتفاق.

وكذلك لن تستطيع الجماهير متابعة القائد المخضرم ياسر القحطاني ولاعب الوسط محمد الشلهوب وسلمان الفرج ونواف العابد والبرازيلي كارلوس إدواردو وآخرين.

ويسعى المدرب الأرجنتيني للاستفادة من البطولة العربية في تجهيز اللاعبين الشبان للانضمام للفريق الأول.

ويبدأ الهلال مشواره في البطولة، التي أحرز لقبها مرتين في 1994 و1995، بمواجهة المريخ السوداني يوم الاثنين المقبل.

النصر السعودي يعوّل على البطولة العربية للعودة للألقاب

من جهته، يشارك النصر السعودي في البطولة العربية لكرة القدم في إطار الاستعداد لموسم شاق وطويل يأمل من خلاله في العودة لمنصات التتويج وقد تكون البداية من الإسكندرية حيث يخوض مبارياته في المجموعة الثانية.

وغاب النصر، الذي يواجه الزمالك المصري والعهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي في دور المجموعات، عن الألقاب المحلية منذ فوزه بالدوري السعودي عام 2015.

ويعول النصر على المشاركة في البطولة من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد من ناحية والمدرب الجديد البرازيلي ريكاردو غوميز من ناحية أخرى.

وتعاقد النصر مع غوميز مدرب ساو باولو السابق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق في أخر 9 مباريات في الدوري الموسم الماضي بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتدريب العين الإماراتي.

ويشارك الفريق السعودي بالفريق الأول عكس منافسه المحلي وغريمه التقليدي الهلال الذي يشارك بفريقه الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار الترجي التونسي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.

ويرى طلال النجار مدير كرة القدم في النصر أن المشاركة في البطولة العربية تمثل فرصة جيدة للاستعداد لموسم مزدحم كما تمثل اختبارًا لقدرات الفريق أمام منافسين أقوياء.

وقال النجار في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: “البطولة العربية مهمة لنا خاصة أننا سنواجه منافسين أقوياء مثل الزمالك بجماهيريته الكبيرة والعهد بطل الدوري اللبناني والفتح الرباطي أحد أندية المغرب البارزة”.

وعن المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي قال النجار: “كل فرق المجموعة قوية لكن يظل الزمالك بجماهيره مرشحًا قويًا رغم معاناته محليًا أخيرًا”.

وخسر الزمالك 2/0 يوم الاثنين الماضي في القمة المصرية أمام الأهلي بطل الدوري الذي أنهى المسابقة دون هزيمة.

تدعيم الصفوف

ودعم النصر صفوفه بالعديد من اللاعبين بينهم الليبيري وليام جيبور والبرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا، المنضم لموسم واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة بطل الإمارات، والمدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضًا.

ولن يشارك مع النصر الحارس عبدالله العنزي ومحمد الحارثي وحمد العقيلي إذ عادوا جميعًا للرياض لاستكمال التدريبات بينما غادر الحارس وليد عبدالله معسكر الفريق التدريبي في تركيا إلى جدة للاطمئنان على زوجته التي وضعت طفلة وسينضم للفريق في الإسكندرية في وقت لاحق.

واختتم النصر، صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، استعداداته في تركيا بالفوز على غازي عنتاب سبور 2/1 وديًا قبل خوض مباراته الأولى في البطولة العربية أمام العهد يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وقال النجار: “معسكر تركيا لم يكن هدفه فقط الاستعداد للبطولة العربية بل للبطولات المقبلة التي تبدأ بالدوري المحلي الذي ينطلق عقب نهاية البطولة العربية بعدة أيام وكذلك الاستعداد للمنافسة على الألقاب كافة والتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل”.