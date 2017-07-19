السعودية.. ظهير نادي الهلال يقترب من الفيحاء

أشارت تقارير صحافية سعودية، إلى أن إدارتي ناديي الهلال والفيحاء توصلتا لاتفاق يقضي بانتقال ظهير أيسر الأول، عبدالله الزوري للفيحاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، فقد قلل التعاقد مع حسن كادش كظهير أيسر من نادي الاتفاق، وعودة ياسر الشهراني من الإصابة، من حظوظ بقاء الزوري في الهلال، لا سيما أنه عانى كثيرا الموسم الماضي من إصابة أبعدته طويلا من الملاعب.

إلى ذلك، دخل نادي الفتح في مفاوضات جادة مع المدافع أحمد شراحيلي، حيث عرض عليه كسب خدماته على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 700 ألف ريال، الأمر الذي وجد قبولا عنده.

وأشارت مصادر إلى أن شراحيلي قبل بعرض الفتح، وأعطى إشارة خضراء لتوقيع العقد، لا سيما أن المدرب التونسي فتحي الجبال يرغب في خدماته، فضلا عن أنه يفوق العرض المقدم إليه من الاتفاق بفارق 100 ألف ريال.