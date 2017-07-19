علي الحبسي يتألق بقوة في حراسة عرين نادي الهلال السعودي بمعسكر النمسا (فيديو)

تداول عشاق نادي الهلال السعودي “فيديو” لحارس الفريق الجديد العماني علي الحبسي، في أولى تدريباته مع الفريق وشهد تألقه بشكل رائع.

ووفقًا للفيديو المتداول فإن الحبسي، الذي انضم لتدريبات الفريق في معسكره بالنمسا، تألق بقوة في التصدي لتصويبة قوية انتزعت إعجاب كل من في الملعب.

وأعلن الهلال ضم الحبسي رسميًا، قادمًا من صفوف ريدينغ الإنجليزي.

حارس #الهلال الجديد علي الحبسي وتصدٍ مميز خلال تدريبات الفريق في معسكر النمسا pic.twitter.com/O3QrgVvOPQ — وطني الرياضي (@WataniSport) July 19, 2017

ووقع الحبسي على عقود انضمامه إلى الهلال لمدة 3 مواسم.

وتكفل الوليد بن طلال بن عبد العزيز العضو الشرفي في نادي الهلال، بتكاليف قيمة الصفقة بالكامل.

صحيفة “الرياضية” السعودية أشارت إلى أن الحبسي سيحصل على 7 ملايين و500 ألف ريال في الموسم الواحد.

الهلال السعودي مشارك في البطولة العربية ويتواجد في المجموعة الثالثة مع الترجي والمريخ السوداني والنفط العراقي. لكنه بفريقه الأولمبي.