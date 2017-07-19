الكشف عن أسباب استبعاد عبدالله العنزي من بعثة نادي النصر السعودي

تضاربت التقارير الصحافية، حول أسباب استبعاد البرازيلي غوميز، مدرب نادي النصر السعودي، للحارس عبدالله العنزي من قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة الأسبوع المقبل.

ورفض غوميز أن يرافق العنزي البعثة، مطالبًا بإعادته إلى الرياض، وذلك لأسباب انضباطية خلال معسكر الفريق في تركيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، فإن الخلاف حدث بين فهمي عبدالغني، مدرب الحراس، والعنزي، وهو ما تسبّب في إبعاد الأخير عن التدريب، قبل أن يوصي الأول بإبعاده عن الظهور برفقة النصر في البطولة، ما استجاب له غوميز ترسيخًا لمبدأ الانضباط الذي أعلنت عنه إدارة النادي مسبقًا، وسيسمح له بالعودة لتدريبات الفريق عقب العودة.

وبينت المصادر أن العنزي ظهر منضبطًا طوال فترة المعسكر برفقة بقية اللاعبين، قبل أن يحدث نقاش بينه وبين عبدالغني في بداية مران أمس الأول وعلى إثره تم استبعاده عن التدريب الأخير ليتقبل القرار ويعود لغرفته بالمعسكر، قبل أن يعود مجددًا للملعب ويقدم اعتذاره لجوميز بعد نهاية التدريب.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى حدوث مشادة حامية بين الحارس ومدرب حراس الفريق، حينما سأله العنزي عن موعد بدء التدريب، بشكل اعتبره مدرب الحراس سخرية واستهزاء منه، فجاء رد المدرب عنيفًا حيث وجّه له سيلًا من الانتقادات، فما كان من مدرب الحراس المغربي إلا رواية ما حدث للمدرب البرازيلي مطالبًا بإبعاد الحارس عن بعثة الفريق، وهو ما حدث.

يذكر أن العنزي عوقب من إدارة النصر، خلال الموسم الماضي، على تأخره عن التدريبات مدة تجاوزت الأسبوعين، وتكرر ذلك لاحقًا.

وسيغيب عن قائمة النصر في البطولة العربية أيضًا، محمد الحارثي وحمد العقيلي والكرواتي إيفان توميتشاك، وذلك بقرار فني من المدرب غوميز، وسيعود اللاعبون إلى الرياض للاستمرار في التدريبات مع الفريق الأولمبي في النادي.