السعودية.. النادي الأهلي بصدد التخلي عن عبدالشافي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي عن أن رحيل المدرب السويسري كريستيان غروس سيكون سببًا في الاستغناء عن اللاعبين محمد عبدالشافي وسعد الأمير.

وكانت مصادر قد تحدثت عن احتمالية رحيل اللاعب إلى الزمالك المصري بنظام الإعارة مع انضمام كهربا إلى الأهلي هو الآخر علمًا بأن تعاقد “شيفو” مع الأهلي متبق منه عام واحد.

يذكر أن مدرب الأهلي السابق، البرتغالي جوزي غوميز كان يرغب في إبعاد اللاعب منذ بداية الموسم الحالي قبل أن تقرر الإدارة رحيل المدرب والتعاقد مع غروس.

‎الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الأهلي الإماراتي غدًا الإثنين في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الـ 29 من الشهر الجاري.