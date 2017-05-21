مارفيك باقٍ مع المنتخب السعودي حتى نهاية تصفيات المونديال

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار الهولندي بيرت فان مارفيك في منصب المدير الفني للمنتخب السعودي حتى نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ونفى “عزت” ما تردد مؤخرًا حول رحيل المدرب الهولندي عن الأخضر، موضحا: “مدرب المنتخب السعودي الأول بيرت فان مارفيك لن يرحل في الوقت الحالي، فهو مستمر معنا إلى نهاية التصفيات”.

وتابع: “لم تنتهِ السنة المالية الحالية بعد وتمت تصفية كل الأمور مع الاتحاد السابق”.

يُشار إلى أن الأخضر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.