ما سر اجتياح هاشتاغ #ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي تغريدات تويتر؟

تداول رواد موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية هاشتاغ باسم “#ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي”، ليتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغرة بشكل كبير.
وجاء انتشار الهاشتاغ تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا للسعودية في زيارة تاريخية.
ووفقا لما هو متداول فقد أطلق الهاشتاغ مشجعو نادي السعودي، بعد تداول صورة لإيفانكا ترامب وهي ترتدي زيا لونه أصفر، وهو اللون المميز للفريق السعودي الملقب بـ”العالمي”، وقام البعض بعمل صورة بالفوتوشوب ووضع شعار النادي على الرداء الخاص بابنة الرئيس الأمريكي.
#ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي
انه العااالمي وكفى ???????????????? pic.twitter.com/I8J32FrKlN
— sally- NfC???? (@ssx4156) May 21, 2017
وما أن وصلت ابنة ومساعدة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب إلى أرض الرياض في زيارة والدها التاريخية حتى احتلت هاشتاغات السعوديين من خلال موقع تويتـر .
حيث أوصل النشطاء هاشتاغ #بنت_ترامب إلى الترند بكلمات المديح والتغزل بجمالها.
وفيه فريق محلي لاعب مباراة وديه مع فريق امريكي وجايبين كاس الدوري ????معهم#النصر pic.twitter.com/lIK0rZMFuG
— كحيلان النصر (@nnn283283) May 20, 2017
أكيد نادي مشرف وله تاريخ وأمجاد
حتى اللي مايشجعونه يعشقونه
ياعالمي كلهم في حضرة سموك صغار???????????? pic.twitter.com/yW9gVLQmce
— خروج???? (@motamah12) May 20, 2017
صورة لممثلة هوليود النجمة الأمريكية ناتاشا
من مشجعي العالمي
وصورة حديثة لبنت الرئيس ترامب نصراوية متعصبة #ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي pic.twitter.com/8u7UUmxjh1
— ????⇢⁵¹¹ ᒻᵒ͢˅ᵊ♪ (@KingAlroukh) May 20, 2017