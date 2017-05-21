ما سر اجتياح هاشتاغ #ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي تغريدات تويتر؟

تداول رواد موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية هاشتاغ باسم “#ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي”، ليتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغرة بشكل كبير.

وجاء انتشار الهاشتاغ تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا للسعودية في زيارة تاريخية.

ووفقا لما هو متداول فقد أطلق الهاشتاغ مشجعو نادي السعودي، بعد تداول صورة لإيفانكا ترامب وهي ترتدي زيا لونه أصفر، وهو اللون المميز للفريق السعودي الملقب بـ”العالمي”، وقام البعض بعمل صورة بالفوتوشوب ووضع شعار النادي على الرداء الخاص بابنة الرئيس الأمريكي.

وما أن وصلت ابنة ومساعدة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب إلى أرض الرياض في زيارة والدها التاريخية حتى احتلت هاشتاغات السعوديين من خلال موقع تويتـر .

حيث أوصل النشطاء هاشتاغ #بنت_ترامب إلى الترند بكلمات المديح والتغزل بجمالها.

#ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي وفيه فريق محلي لاعب مباراة وديه مع فريق امريكي وجايبين كاس الدوري ????معهم#النصر pic.twitter.com/lIK0rZMFuG — كحيلان النصر (@nnn283283) May 20, 2017

#ايفانكا_تشجع_النصر_العالمي أكيد نادي مشرف وله تاريخ وأمجاد

حتى اللي مايشجعونه يعشقونه

ياعالمي كلهم في حضرة سموك صغار???????????? pic.twitter.com/yW9gVLQmce — خروج???? (@motamah12) May 20, 2017