عضو شرف بنادي النصر السعودي يتدخل لحل أزمة عمر هوساوي

تدخل أحد أعضاء الشرف بنادي النصر السعودي لحل أزمة لاعب الفريق عمر هوساوي، وحسم ملف استمراره من عدمه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الأحد، فإن العضو الشرفي أعلن تكفله بتكاليف بقاء اللاعب حال رغب في ذلك، إذا كان العائق الوحيد لبقائه هو تأخر مستحقاته المالية.

وأضافت الصحيفة، أن العضو الشرفي اتصل بإدارة النصر وسألهم عن سبب رغبة اللاعب في المغادرة حال انتهاء عقده، إن كان ماديًا بحتًا فسيتكفل بكل عقده ورواتبه المتأخرة كمحاولة منه لاستقرار اللاعب ذهنيا واستمراره مع الفريق، أما إذا كانت رغبة اللاعب هي الرحيل فالأمر متروك للإدارة للإبقاء عليه أو رحيله.

وأفادت المصادر إلى أن استمرار الإدارة الحالية سيصعب من مهمة بقاء اللاعب خصوصاً وأن المشاكل المالية لاتنفك عن الفريق بعد تأخر مرتباته وحقوقه المالية، حيث إن الحال لن يتغير في يوم وليلة بعد تشبع العديد من اللاعبين من الوعود التي تمنح لهم بشأن حقوقهم دون ردة فعل إيجابية.

كما أشار مصدر إلى تلقي اللاعب عرضًا مغريًا من الأهلي السعودي، إذ رصدت 25 مليون ريال مقابل الحصول على الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات جدية مع هوساوي، الذي تبقى من عقده نحو عام، لكن إدارة النصر أبلغت اللاعب بضرورة التنازل عن مستحقاته التي تقدر بنحو 8 ملايين ريال، لكن اللاعب رفض هذا الأمر، طالبا الاستمرار لحين انتهاء عقده ثم حسم مسألة بقائه من عدمها، حال دخوله فترة الأشهر الحرة الستة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد.