أكثر من 1.2 مليون مشجع حضروا مباريات الدوري السعودي

بلغ عدد الحضور الجماهيري في الدوري السعودي 2016/2017، 1.270.432، ليكون أكثر المواسم حضورًا بعد موسم 2014/2015، والذي سجل 1.664.652 متفرجا.

وكشفت الإحصائيات أن مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 26 والأخيرة شهدت أكبر عدد من الجماهير بـ 59.174.

وبلغ معدل الحضور الجماهيري هذا الموسم 6.980 لكل مباراة في الدوري الذي أحرز لقبه الهلال.

واحتل ملعب مدينة الملك عبدالله في العاصمة الرياض المركز الأول من حيث الحضور الجماهيري بـ 599.242.

أما أكثر الجولات من حيث الحضور الجماهيري فكانت الجولة الـ 16 وبلغ عدد الحضور 88.613 متفرجا.

وجاءت جماهير نادي الاتحاد في المركز الأول من حيث عدد الحضور بـ 330.291.

يشار إلى أن المحترف السوري عمر السومة أحرز لقب الهداف بعد تسجيله 24 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن إسماعيل بانغورا.