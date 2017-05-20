أعضاء شرف نادي الهلال السعودي يتكفلون بشراء عقد عمر خريبين

كشفت تقارير صحافية سعودية أن عددًا من أعضاء شرف نادي الهلال أعلنوا عن تكفلهم بشراء عقد المهاجم السوري عمر خريبين من نادي الظفرة الإماراتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”، فإن هذا الأمر تم بالاتفاق مع رئيس النادي نواف بن سعد، وسيتم عقد اجتماع شرفي خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهلالية للموسم المقبل.

وتمكن خريبين من خطف الأنظار هذا الموسم بتسجيله تسعة أهداف في أخر أربع مباريات بثلاث بطولات مختلفة، حيث سجل هاترك بمرمى النصر في المباراة الأخيرة بمسابقة الدوري، ثم واصل هوايته بهز شباك الريان مرتين في أخر مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ثم عاد وامتلك الكرة في نصف نهائي كأس الملك بتسجيله ثلاثة اهداف في مرمى التعاون، وختمها بهدفه في النهائي بشباك الأهلي.

وأضحى خريبين مطلب الهلاليين بمختلف ميولهم، بعد أن سجل في أربعة شهور منذ ارتدى قميص الهلال (15) هدفًا في مختلف المسابقات، فيما صنع أربعة أهداف ليسهم بـ( 19) هدفًا تسجيلًا وصناعة أسهمت في تحقيق الهلال لثنائية الدوري والكأس لأول مرة في التاريخ خلال عام واحدة، والتأهل آسيويًا على رأس المجموعة.