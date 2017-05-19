السعودية.. نادي النصر يفاوض 3 لاعبين رغم قرار منعه من التسجيل

قال مصدر قريب الصلة بإدارة النصر السعودي: إن الإدارة ستستغل بعض الثغرات في قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاص بمنع النادي من التسجيل في الميركاتو الصيفي.

وكشف المصدر في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز”، أن الإدارة باتت متأكدة من رفع قرار منع التسجيل وأنها بدأت في مفاوضة 3 لاعبين أجانب منهم لاعب آسيوي.

وتأكد رحيل كل من الباراغوياني فيكتور إيالا والكرواتيين إيفان توميتشاك وتوماس مارين، على أن يتم الإبقاء فقط على البرازيلي برونو يوفيني.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر في وقت سابق عقوبة على النصر بمنعه من التسجيل لفترة انتقالات واحدة، على خلفية مشكلته مع الهلال في قضية توقيع عوض خميس.