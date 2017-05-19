هل انتهت علاقة غروس بالنادي الأهلي السعودي؟ (فيديو)

برّرالنادي الأهلي السعودي، مغادرة المدرب السويسري سباستيان غروس ملعب الجوهرة في سيارة خاصة بعيدًا عن حافلة الفريق، بكونه سيستعين بسائقه الخاص لمغادرة الملعب.

ورصدت مقاطع فيديو المدرب السويسري يغادر الملعب بعيدًا عن لاعبيه.

وخسر الأهلي أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدفين، لينهي موسمًا مخيبًا للغاية، خسر فيه كل الألقاب.

وتشير تقارير إلى أن الأهلي بدأ بالفعل التفاوض مع مدرب عالمي لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وربما يشير تصرف غروس لانتهاء علاقة المدرب بالنادي الذي قدم معه موسمًا مميزًا حصد فيه الدوري وكأس الملك، قبل أن تشكل عودته الثانية خيبة أمل كبيرة.

وقال الإعلامي السعودي مسفر عبدالله الخثعمي “الظروف كلها كانت ضد الأهلي، غيابات قبل وإصابات أثناء، والظرف الأكبر غروس لم يكن موفقًا، هاردلك للراقي”.

يذكر أن الألماني بوم المدير الفني لمنتخب رومانيا رفض عرضا جادًا من الأهلي السعودي للتعاقد معه، وهو ما يشير بشكل كبير لانتهاء علاقة غروس بالأهلي والتي تأكدت بخسارة كأس الملك أمام الهلال.