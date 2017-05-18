شاهد لحظة سقوط نواف بن سعد أمام الملك سلمان (فيديو)‎

تعرض الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي لموقف محرج عقب انتهاء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي اليوم الخميس.

وفقد بن سعد توازنه ليسقط على الأرض خلال تسليمه على الملك سلمان أثناء مراسم التتويج، لكنه تمالك نفسه بسرعة لينهض ويواصل السلام على الملك.

وانتهت المباراة بفوز الهلال 3/2 على الأهلي ليجرده من اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، بعد أن جرّده أيضًا من لقب الدوري.

وبهذا الفوز يلاقي الاتحاد في كأس السوبر السعودي غريمه الاتحاد الذي فاز في كأس ولي العهد.

وأحرز الهلال اللقب للمرة الثامنة، في حين يتصدر الأهلي ترتيب الفرق التي أحرزت لقب المسابقة بـ 13 لقبًا، مقابل 8 للاتحاد.