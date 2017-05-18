نادي الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين بفوز مثير على الأهلي (فيديو)

أكد الهلال جدارته باعتلاء عرش كرة القدم السعودية هذا الموسم، بعدما أحرز لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 3/2 على الأهلي في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الخميس، ليحصل على الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تُوِّج بلقب الدوري في الموسم الحالي.

وشهدت المباراة حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل إلى ملعب (الجوهرة المشعة) خلال فترة الراحة ما بين الشوطين، حيث استقبلته جماهير الأهلي والهلال بحفاوة بالغة.

ورفعت جماهير الفريقين، التي تقاسمت مدرجات ملعب المباراة، لوحة كُتب عليها (عاش الملك – سلمان الحزم).

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث بادر النجم السوري عمر خربين بالتسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل معتز هوساوي للأهلي في الدقيقة 43.

وتواصلت المتعة والإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف محمد جحفلي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77، فيما تكفل المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يضيف النجم السوري الآخر عمر السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاء.

ومثلما جرّد الهلال الأهلي من لقب الدوري، الذي ناله الفريق المنتمي لمدينة جدة في الموسم الماضي، عاد الفريق الأزرق ليجرّد الأهلي من لقب الكأس الذي أحرزه في نفس الموسم.