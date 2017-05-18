السعودية.. لماذا أزيلت “تيفوهات” ناديي الهلال والأهلي في كأس خادم الحرمين؟

قرّر القائمون على مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والأهلي، إزالة “التيفوهات” من ملعب الجوهرة المشعة، والتي لم تخصص من قِبل الشركة الراعية للمباراة.

وكان كل من جماهير الهلال وجماهير الأهلي عرضا “تيفوهات” خاصة بفريقيهما ليتم رفض ذلك، والاكتفاء بتيفوهات الشركة الراعية للمباراة

وكانت جماهير الهلال تنوي عرض “تيفو” خلف المرمى بعنون “رقم كم؟” في إشارة إلى عدد بطولات الفريق، قبل أن تتم إزالته.

في حين قررت جماهير الأهلي حمل “تيفو” بعنوان “سلمان الحزم”، في إشارة للترحيب بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيحضر المباراة، ويسلّم الكأس للفائز.

ويبدو التنافس بين جماهير الفريقين على أشده، حيث يعتبر كل جمهور أن فريقه أحق بلقب الملكي بعد الزوبعة التي أثارها المعلّق التونسي حول الفريق الذي يستحق اللقب.

حيث قال في إحدى المباريات إن الأهلي هو الفريق الملكي، ليعتذر بعد ذلك ويقول إن الهلال هو صاحب اللقب.