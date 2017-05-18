رسميًا.. القادسية الكويتي يعلن تجديد إعارة فهد الأنصاري لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي القادسية الكويتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن تجديد إعارة لاعبه فهد الأنصاري، لنادي الاتحاد السعودي لمدة موسم واحد.

وقال القادسية إنه سيحصل على 200 ألف دولار، بخلاف حصة اللاعب نفسه.

وقدم الأنصاري موسمًا مميزًا مع الاتحاد، وهو ما دفع إدارة العميد للحافظ عليه لموسم آخر.

وقال القادسية عبر حسابه على تويتر :”نشكر إدارة نادي الاتحاد السعودي على إنهاء إجراءات إعارة اللاعب فهد الأنصاري وتفاهم الطرفين على حصة القادسية البالغة 200 ألف دولار”.

يذكر أن الاتحاد السعودي يسعى أيضًا للحفاظ على نجمه المصري محمود عبدالمنعم كهربا، الذي انتهت إعارته، غير أن الأمور تبدو معقدة للغاية بسبب مغالاة نادي الزمالك المالية لإنهاء الصفقة.