مباراة الأهلي والهلال بنهائي كأس الملك.. رغبة الثأر تربح أم حلم الثنائية؟

يتابع عشاق الكرة العربية والسعودية اللقاء المرتقب بين الأهلي والهلال ، مساء الخميس ، على ملعب “الجوهرة المشعة” في نهائي كأس الملك.

ويبقى اللقاء بمثابة صدام كروي مثير وخير ختام للموسم الكروي في السعودية الذي شهد عودة الدوري لأحضان الهلال بعد غياب وعودة الاتحاد لمنصات التتويج بفوزه بلقب كأس ولي العهد.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح نهائي كأس الملك بين الهلال والأهلي..

الثأر وإنقاذ الموسم

يبدو نهائي كأس الملك في غاية القوة والإثارة لعدة عوامل تشغل بال لاعبي ومدربي الفريقين قبل اللقاء المرتقب على رأسها كونه نهائيا يحسم بطولة مهمة في الموسم الكروي وختاما للموسم الذي شهد تتويج الهلال بلقب الدوري والاتحاد بلقب كأس ولي العهد والأهلي بلقب السوبر.

ويسعى الهلال لتحقيق حلم ثنائية الدوري وكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

ويبقى العامل الأخير المهم بالنسبة للأهلي وجماهيره هو إنقاذ الموسم المحلي والثأر من الهلال الذي جرده من لقبه، بعد أن فقد الفريق لقب الدوري لصالح الزعيم، كما أنه فشل في تحقيق لقب كأس ولي العهد ولم يحصد أي بطولة منذ فوزه بالسوبر السعودي بضربات الترجيح.

صدام غروس ودياز

يترقب الكثيرون صداماً تكتيكياً مثيراً بين الثنائي الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال والسويسري كريستيان غروس المدير الفني للأهلي في ظل دهاء كلا المدربين.

وأصبح الأرجنتيني دياز معشوق جماهير الهلال بعدما أعاد بريق الفريق الأزرق منذ توليه المهمة وحقق لقب الدوري بعد غياب 6 مواسم كاملة بعد بداية باهتة للموسم بخسارة مباراة السوبر وتراجع النتائج في الدوري؛ ما جعل الإدارة تستعين بخبرات دياز وتقيل المدرب الأوروجوياني ماتوساس.

ويعول دياز على الصلابة الدفاعية التي أضفاها لفريق الهلال والاستعانة بقدرات الهجوم الأزرق المميز في وجود البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق.

ويرى المدرب المصري عمرو أنور المدير الفني السابق لفريق الطائي السعودي في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أن دياز مدرب منظم ولديه رؤية تكتيكية ويستطيع غلق المساحات في وجه المنافسين بتنظيمه الدفاعي.

وأضاف: ” غروس أيضاً مدرب منظم لأبعد الحدود ، وسبق أن لعبت ضده حين كان مدرباً للأهلي في الموسم قبل الماضي وحقق الدوري وكأس الملك”.

ويبدو السويسري كريستيان غروس المدير الفني للأهلي في مهمة إنقاذ الموسم ببطولة بعد ضياع لقب الدوري، وتسلم جروس المهمة خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي حقق نتائج متراجعة وأداء هزيلا.

حاول غروس إعادة الأهلي للمنافسة بقوة ولكن الفريق تأثر برحيله عقب نهاية الموسم الماضي وبدأت بصمات المدرب السويسري في الظهور من جديد في مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا.

ويعتمد غروس -أيضاً- على غلق المساحات الدفاعية وملء منطقة وسط الملعب بخمسة لاعبين ويعتمد على العقل المفكر تيسير الجاسم والهداف القدير عمر السومة.

مناورة السومة، وتألق خريبين

بدت تصريحات غروس حول إمكانية غياب السوري عمر السومة هداف الفريق أشبه بالمناورة بداعي عدم جاهزيته رغم عودته للتدريبات.

ويبقى السومة أبرز الأوراق في تشكيلة الأهلي خلال قمة الجوهرة المشعة خاصة أنه احتل صدارة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بعدما سجل 24 هدفاً وهو العام الثالث على التوالي الذي يعتلي خلاله السومة صدارة هدافي دوري جميل كما أنه هز شباك الهلال 4 مرات من قبل.

ويعول الأهلي على قدرات نجومه المميزين تيسير الجاسم وعبد الفتاح عسيري واليوناني فتفاديزيس وسلمان المؤشر ومحمد عبد الشافي ومعتز هوساوي.

وقال وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي المصري والذي لعب لفترة في الأهلي السعودي في تصريحات مقتضبة لـ”إرم نيوز” إنه يتابع الفريق على فترات متمنياً التوفيق للأهلي السعودي في نهائي كأس الملك خاصة أنه يضم لاعباً مصرياً وهو محمد عبد الشافي.

في الجهة الأخرى مهاجم سوري أيضا، عمر خريبين الذي يقدم مستويات أكثر من ممتازة مع الفريق، وسجل 6 أهداف في آخر لقاءين للزعيم، يعد واحدا من أهم الأوراق التي ستحسم نهائي الليلة.

أوراق الهلال

ويعتمد الهلال على مجموعة من الأوراق المميزة القادرة على تحقيق الفوز في لقاء الأهلي وتتويج الفريق بلقب كأس الملك.

وتتعلق آمال جماهير الهلال على البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب اللمسات الرائعة والذي سجل 12 هدفاً بالدوري ويعد أهم أوراق تشكيلة المدرب رامون دياز.

وعاد للتدريبات نواف العابد الذي تأكدت جاهزيته مع وجود سلمان الفرج.

ووجه أحمد علي مهاجم المقاولون العرب الحالي والهلال السعودي السابق كلمة للاعبي الهلال قبل اللقاء في تصريحات لـ”إرم نيوز” مؤكداً أنه سعيد بفوز الفريق بلقب الدوري ويتابع الهلال باستمرار ويتمنى أن يحقق الفريق الثنائية والتتويج بلقب كأس الملك.

قيمة سوقية عالية

وعلى الرغم من فقدانه لقب الدوري وموسمه الباهت، يبقى الأهلي هو الأغلى قيمة من الهلال بعد أن وصلت قيمة لاعبيه وفقا لموقع ترانسفير ماركت لـ 23.53 مليون يورو مقابل 18.30 مليون يورو لنجوم الهلال.

واللاعب الأغلى في صفوف الهلال هو كارلوس إدواردو بقيمة سوقية بلغت 4.3 مليون يورو يليه البرازيلي ليو بوناتيني بـ 3.5 مليون يورو والثالث كان نواف العابد بـ 1.10 مليون يورو.

ويتصدر عمر السومة القيمة السوقية للاعبي الأهلي بـ4.5 مليون يورو، يخلفه اليوناني فيتفاتزيديس بـ 3.5 مليون يورو ثم اللاعب المصري محمد عبد الشافي بـ 1.4 مليون يورو.