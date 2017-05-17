جمهور الهلال والأهلي على موعد مع هذا الحدث في نهائي كأس الملك

تشهد ملاعب السعودية، حدثًا فريدًا، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، خلال مواجهة الهلال والأهلي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الصحفي السعودي فهيد اليامي: إن 50 عازفًا عالميًا سيقومون بعزف أوركسترا للتراث السعودي، يقودهم المايسترو أمير عبدالمجيد ومن تأليف الموسيقار السعودي ممدوح سيف”.

وأكد الصحفي راشد العقيل المعلومة مغردًا “في حفل نهائي كأس الملك فرقة فنية من ٥٠ عازفًا من٣٠ دولة تقريبًا بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد ومن تأليف ممدوح سيف”.

ويقام نهائي كأس الملك غدًا الخميس بملعب الجوهرة في جدة، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحاول الأهلي إنقاذ موسمه بتحقيق لقب كأس الملك، في حين يسعى الهلال لجمع لقبي دوري جميل والكأس.