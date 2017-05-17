فيصل بن تركي يتعهد ببقاء عمر هوساوي في النصر السعودي

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، وعد أعضاء الشرف بالتكفل بالتجديد لمدافع الفريق عمر هوساوي.

وقال المصدر أن الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي، كان قد اقترح بيع عقد المدافع للمساهمة في حل الأزمة المالية التي تواجه النادي إلا أن رئيس النصر رفض الفكرة تماماً.

وراجت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي العاصمي قبل أن تخرج مصادر قريبة من النادي تنفي تلك الأنباء وتشدد على رغبة اللاعب في البقاء.

إلى ذلك قالت مصادر إن المدرب الكولومبي رينالدوا رويدا قد رفض عرض قيادة الفريق في الموسم المقبل، لتمسك إدارة ناديه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي ببقائه بعد الفوز بكأس ريكوبا مؤخرا.

وقالت تقارير صحفية سعودية إن المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر دخل في مفاوضات مع لاعب النصر أحمد الفريدي.

ويعد الفريدي من أوائل اللاعبين الذين سيتم مخالصتهم من إدارة النصر بعد الأزمات التي دخل فيها اللاعب مع الإدارة مؤخراً بسبب تأخر مستحقاته.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضي السعودية، فإن إدارة الشباب طالبت الجابر بجس نبض اللاعب مع توصيته بأن يقلل من طلباته المادية نظراً لظروف الليث الشبابي.

من جانبه، قال اللاعب أنه لا يزال لاعباً محترفاً في صفوف النصر وأنه بصدد عقد اجتماع مع الإدارة لتحديد وضعه مع الفريق في الفترة القادمة.