منصور البلوي يعلن ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

أعلن منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، ترشحه لرئاسة النادي مرة أخرى فور فتح باب الترشح.

وقال البلوي في فيديو عبر سناب شات: “فور فتح باب الترشح، سأتقدم لرئاسة نادي الاتحاد”.

ويحيط الغموض مستقبل رئيس النادي الحالي حاتم باعشن، حيث يعاني الأصفر والأسود من أزمة مالية طاحنة.

وستقوم هيئة الرياضة السعودية بتعيين مجلس حال انحصار الترشحات تجاه مرشح واحد، بشرط دفع شيك مصدق بـ30 مليون ريال سعودي.

وكشف البلوي عن وجود عضو الشرف الداعم للنادي،أنمار الحائلي، ضمن أعضاء مجلس إدارته.

ومن المتوقع فتح باب انتخاب إلكتروني، لأول مرة في تاريخ السعودية، إذا تعدد مرشحو رئاسة النادي.

وتوقع كثيرون أن تدر الانتخابات الإلكترونية لنادي الاتحاد مبالغ تتجاوز الـ100 مليون ريال، متوقعين أن تستهدف الحملة الانتخابية 100 ألف مشجع “من الذكور والإناث”،.

ويعود ذلك إلى الشعبية الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد، بالإضافة إلى صدارة جماهيره الأكثر حضورًا في المدرجات الرياضية على مدى عامين متتاليين.