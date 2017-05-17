عبدالعزيز المريسل يعلن بقاء فيصل بن تركي رئيسا لنادي النصر السعودي.. ويعتزل الإعلام

أعلن الإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، اعتزال العمل الإعلامي، بشكل نهائي، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قرار أتخذ منذ شهور و لا رجعة فيه ان شاء الله #المريسل_يعتزل_الاعلام . pic.twitter.com/Tp72pGeCTF — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 17, 2017

وقال المريسل “بعد أن تأكدت من استمرار الأمير فيصل بن تركي في رئاسة نادي النصر، أستطيع الأن إعلاني اعتزال الإعلام رسمياً منذ الآن”.

ووفقا للمريسل، فإن الأمير فيصل بن تركي سيستمر في منصبه رئيسا لنادي النصر.

وثار جدل واسع خلال الأيام الماضية عن مستقبل بن تركي مع النصر مع تراجع الفريق.

ويعد المريسل واحدا من الإعلاميين المقربين من بن تركي، وأبرز داعميه.

كان بن تركي قد ربط اعتزاله الإعلام بالتأكد من استمرار بن تركي في رئاسة النصر.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بخبر اعتزال المريسل، الذي قال إن سبب الاعتزال جاء تلبية لرغبة والدته.

ودشن مغردون هاشتاغ #المريسل_يعتزل_الاعلام مع انتشار خبر اعتزال الإعلامي النصراوي.

وغرد حساب صدى النصر “سيفتقدك جمهورك وسيفرح بك خصوم الأندية الأخرى “.

وغرد سلطان البقمي “انتهت قصة الإعلامي المؤثر بالشارع الرياضي بالعقد الأخير، سيفقدون قيمتك من طعونك يوماً من الأيام ويعرفون انك كنت جبهة إعلامية لوحدك”.

شجاع شجاع شجاع ..

سيفتقدك جمهورك وسيفرح بك خصوم الانديه الاخرى

كنت ولازلت الاول اعلاميا حاضراً ام غائباً #عبدالعزيز_المريسل pic.twitter.com/6TATtNoOs1 — صدى النصر. (@nassrrr_24) May 17, 2017

وقال المريسل عن الهاشتاغ :”أشكر كل مشاعركم الجميلة التي ظهرت في هذا الهاشتاق #المريسل_يعتزل_الاعلام وهي مكسبي الحقيقي ، أما من شتم فالله يسامحه و يحلله .”.