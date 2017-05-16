الباطن يحسم بقاءه في الدوري السعودي بتعادله مع نجران

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حسم الباطن مسألة بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله مع ضيفه نجران 2 / 2، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل للصعود والهبوط.

وأنهى الباطن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، تعادل نجران بهدف سجله حمد فارس آل منصور في الدقيقة 51 ثم أضاف حمد الربيعي الهدف الثاني لنجران في الدقيقة 52 قبل أن يسجل الباطن هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق خالد دخيل العنزي.

وكان الباطن قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب نجران 1 / صفر ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.

وكان الباطن قد احتل المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) في دوري المحترفين ليلعب مباراتي الدور الفاصل أمام فريق نجران الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى.