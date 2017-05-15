هل يشارك عمر السومة مع الأهلي أمام نادي الهلال؟

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إمكانية مشاركة عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ناديه خلال مواجهة الهلال بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس المقبل.

ويعاني السومة من إصابة في الركبة.

وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية إن السومة جاهز للمشاركة أمام الهلال لمدة 30 دقيقة.

ويحاول الأهلي إنقاذ موسمه بالحصول على بطولة كأس خادم الحرمين بعدما فقد لقب الدوري المحلي.

ومن المنتظر أن تشهد تلك المباراة صراعا خاصا بين الثنائي السوري عمر خريبين مهاجم الهلال الذي يقدم أفضل مستوياته، وعمر السومي هداف الدوري السعودي في العامين الأخيرين.

ووجه المنتخب السوري الدعوة لعمر السومة للمشاركة في مواجهتين وديتين الشهر المقبل أمام عمان واليابان.

يذكر أن الهلال حقق لقب دوري جميل هذا الموسم، ويسعى للجمع بينه وبين كأس خادم الحرمين، في ظل تقدمه بثبات في دوري أبطال آسيا.