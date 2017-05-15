الظفرة الإماراتي يفتح المزاد رسميًا أمام الأندية لشراء بطاقة عمر خريبين

المصدر: إرم نيوز

وجه نادي نادي الظفرة الإماراتي صدمة قوية لنادي الهلال السعودي الذي طلب شراء بطاقة المهاجم السوري عمر خريبين.

وقال الظفرة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن النادي يعتذر للهلال السعودي بشأن شراء بطاقة اللاعب السوري، وإن هناك عدة أندية إماراتية عرضت رغبتها في شراء بطاقة اللاعب الذي قاربت إعارته للهلال على الانتهاء.

#الظفرة يعتذر #للهلال السعودي لشراء بطاقة #خربين علماً بأن عدة أندية إماراتية أبدت رغبتها لشراء بطاقة اللاعب الذي قاربت إعارته على الانتهاء pic.twitter.com/oGcpis2fes — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ١٥ مايو، ٢٠١٧

وكان الهلال أعلن رسميًّا على لسان رئيسه الأمير نواف بن سعد، أنه طلب من الظفرة شراء بطاقة خريبين رغبة من الهلال في الاحتفاظ بالمهاجم الذي تألق بشدة مع الأزرق خلال مدة إعارته.

وكان الظفرة طلب الحصول على 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الموافقة على التخلي عن اللاعب، إلا أن الهلال عرض مبلغًا أقل بكثير من طلبات النادي الإماراتي؛ ما أدى إلى رفض طلب الهلال، وفتح الباب أمام انتقاله إلى نادٍ آخر.