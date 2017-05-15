لماذا رفض الظفرة بيع عمر خريبين لنادي الهلال السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، عبر حسابه على تويتر، رفض بيع بطاقة لاعبه عمر خريبين، لنادي الهلال السعودي،الذي يرغب في إبقاء اللاعب بين صفوفه بشكل نهائي.

وانتقل خريبين لنادي الهلال على سبيل الإعارة، في يناير الماضي حيث قدم أداءً مذهلًا.

وعلم “إرم نيوز” أن تألق عمر خريبين منح الظفرة الإماراتي قوة أكبر في التفاوض على عقد اللاعب حيث يمتلك عروضًا قوية للغاية.

ويرفض الظفرة تمامًا موقف الهلال “البطئ” في المفاوضات، حيث يستند الهلال على رغبة اللاعب في البقاء بين صفوفه.

ويرغب الظفرة في تحقيق أقوى عائد من بيع اللاعب.

وقالت مصادر إن الهلال لن يكسر عقد اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 6 ملايين دولار.

وأكدت مصادر إنه رغم إعلان الظفرة رفضه بيع اللاعب لنادي الهلال، إلا أن احتمالات انتقال المهاجم السوري للزعيم السعودي لا تزال قائمة.

واعتبر محللون إن إعلان الظفرة لموقفه هو “تكتيك” في التفاوض وضغط أكبر على الهلال لتحقيق أهدافه المالية من بيع اللاعب.