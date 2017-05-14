نادي النصر السعودي يفاوض المدرب الكولومبي رينالدو رويدا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أشارت تقارير إعلامية متداولة إلى وجود مفاوضات دائرة بين نادي النصر السعودي والمدرب الكولومبي رينالدو رويدا لتدريب العالمي الموسم المقبل.

مصادر خاصة تحدثت لشبكة “إرم نيوز” عن صعوبة حضور المدرب المتعاقد حاليًا مع أتليتك ناسيونال وذلك بسبب طلباته المادية المرتفعة.

والمصدر القريب الصلة للغاية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم كشف خلال تصريحاته أن سبب عدم تعاقد الجانب الإماراتي معه مغالاته في طلباته المالية، حيث طلب 3.5 مليون يورو سنويًا، في حين كان الاتحاد الإماراتي يعرض 2.5.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين النصر والمدرب قد يكون مصيرها الفشل حال تمسك المدرب بالحصول على 3.5 مليون.