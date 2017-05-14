نادي الظفرة الإماراتي يرفض التخلي عن عمر خريبين للهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

رفض الظفرة الإماراتي التخلي عن لاعبه السوري عمر خريبين للهلال السعودي بعد انتهاء إعارته لبطل الدوري السعودي.

وانتقل خريبين للهلال في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المحلي، والصعود لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما صعد لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وكانت إدارة الهلال تقدمت بطلب رسمي لشراء بطاقة المهاجم السوري بعد تألقه مع الفريق.

وأوضحت تقارير إماراتية أن إدارة الظفرة ترغب في استعادة اللاعب، بعد المستوى الملفت مع الهلال، رغم تلقي العديد من العروض الخليجية للتخلي عن خريبين

وأوضحت التقارير أن الفريقين سيؤجلان المفاوضات إلى بداية شهر رمضان.

وسجل خريبين 13 هدفًا مع الهلال في 17 مباراة.