السعودية.. لجنة الانضباط تعاقب أندية الأهلي والفيصلي ومدرب الاتحاد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عدة قرارات انضباطية ضد أندية ولاعبي دوري المحترفين.

وغرّمت اللجنة النادي الأهلي 20 ألف ريال، بواقع 15 ألف بسبب تأخر لاعبيه في انطلاق الشوط الثاني لمدة دقيقة ونصف، خلال لقائهم أمام الفيصلي، بالدور قبل النهائي لكأس الملك، و5 آلاف ريال أخرى لحصول 6 لاعبين من فريق الناشئين على 6 بطاقات صفراء في مواجهتهم مع التعاون بالدوري.

وقررت اللجنة تغريم نادي الفيصلي 22.55 ألف ريال، بسبب تأخر اللاعبين انطلاق الشوط الثاني من لقاءهم ضد الأهلي، إلا أن العقوبة جاءت مشددة؛ نظرًا لارتكاب لاعبي الفيصلي الخطأ للمرة الثالثة هذا الموسم.

وتعرض التشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد، لغرامة بلغت قيمتها 25 ألف ريال، لرفضه حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح في الجولة الأخيرة بالدوري.