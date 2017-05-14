كشف موعد مباراة كأس السوبر السعودي

المصدر: إرم نيوز

كشف مدير إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر، أن مباراة كأس السوبر السعودي ستقام في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2018.

وقال البكر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مباراة السوبر السعودي ستقام على استاد الشيخ محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، حيث سيكون الهلال طرفًا فيها.

وجاء اختيار شهر يناير لإقامة المباراة بسبب اعتدال درجات الحرارة وهو ما يناسب مشجعي الكرة في السعودية، ودخول الطلاب في كافة المراحل العمرية في إجارة، ويرفض الاتحاد السعودي إقامة المباراة في أغسطس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتأكد مشاركة الهلال في البطولة بعد تتويجه بلقب الدوري، وفي حال فوزه على الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين في النهائي، فإن الطرف الثاني سيكون الاتحاد بعد فوزه بلقب كأس ولي العهد.