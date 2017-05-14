الخميس_الملعب_كله_أهلاوي.. جمهور الأهلي السعودي يحتشد ضد نادي الهلال في نهائي كأس الملك

المصدر: إرم نيوز

دشنت جماهير النادي الأهلي السعودي هاشتاغا باسم “#الخميس_الملعب_كله_أهلاوي” لحشد بعضها من أجل مؤازرة الفريق، يوم الخميس المقبل، لمواجهة نظيره نادي الهلال.

وضرب الهلال والأهلي، موعدًا ناريًا بينهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة بنسختيها القديمة والحديثة.

وقال أحد المغردين الداعمين للأهلي: “سنردد نشيدنا ونزلزل الملعب، الملعب “ملعب أبونا” والكأس حقنا”.

بينما رد عليه مغرد هلالي، قائلا: “بإذن الله ليلة ملكية زرقاء”.

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ويعد هذا النهائي، هو الأول بين الفريقين الكبيرين في النسخة الجديدة، التي انطلقت عام 2008، بينما شهدت النسخة القديمة (1957-1990) النهائيين اللذين جمعاهما في تاريخ البطولة.

وفاز الأهلي بالنهائي الأول موسم 1976-1977 عندما قلب تأخره بهدف سلطان بن نصيب، إلى فوز بثلاثية، سجلها الراحل أحمد الصغير “هدفين” وسعد الحربي.

وعادل الهلال، بقيادة مدربه الصربي الراحل ليوبيسا بروشيتش، الكفة في النهائي الثاني، موسم 1983- 1984، حين سحق الأهلي برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها خالد الغانم ، ومنصور بشير، وفهد المصيبيح، وعبد الرحمن اليوسف، لتتم الإطاحة بالمدرب البرازيلي الشهير تيلي سانتانا المدير الفني للأهلي.

ويبحث الفريقان عن فض الاشتباك، حين يتواجهان في النهائي الثالث بينهما بالبطولة، ويطمع الهلال لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، فيما يسعى الأهلي لإنقاذ موسمه والدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.