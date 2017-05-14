عبدالعزيز الدوسري على رادار نادي النصر السعودي

المصدر: إرم نيوز

أشارت تقارير صحافية سعودية إلى اقتراب لاعب وسط نادي الهلال السعودي، عبدالعزيز الدوسري، من الانضمام لنادي النصر، لمدة موسم واحد.

ووفقا لصحيفة “الرياض”، فقد عرضت شخصية نصراوية اسم الدوسري على إدارة النصر من أجل التعاقد معه لمدة موسم واحد على سبيل التجربة، على أن يتم الاتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله على العقد، ولم يرد مسؤولو النصر على العرض كونها لم تحدد بعد هوية الفريق في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب أن النصر لا يزال موقوفا عن التسجيل على خلفية قضية اللاعب عوض خميس.

وكانت أنباء أكدت أن عبدالعزيز الدوسري سيتسلم خلال اليومين المقبلين ورقة المخالصة مع ناديه الهلال بعد الاتفاق على كل البنود المالية، إذ يتبقى 3 سنوات في عقد اللاعب مع الهلال، وسارع بقاء الدوسري خارج قائمة الأرجنتيني رامون دياز في رحيل اللاعب الذي يرغب في اللعب والمشاركة في المباريات.

وتلقى الدوسري عرضين من إدارتي الشباب والاتفاق بيد أن اللاعب رفض الرد على العرضين لرغبته في اللعب لنادٍ جماهيري.

وتعقد إدارة النصر خلال اليومين المقبلين اجتماعاً مع الرباعي حسين عبدالغني ومحمد عيد وعبدالاله النصار وعلي الخيبري، لإنهاء عقودهم الاحترافية، وتخشى إدارة الفريق رفض الثنائي محمد عيد وعلي الخيبري توقيع جدولة مستحقاتهما المالية، فيما كشفت مصادر مقربة من حسين عبدالغني، أن اللاعب تلقى عرضين جادين من إدارتي التعاون وأحد الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.