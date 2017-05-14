وليد الفراج يسخر من مرتضى منصور: لا ينطق إلا بكل لفظ مثالي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في استمرار للحرب الكلامية بين الطرفين أخيرا.

ورد الفراج عبر برنامجه “أكشن يا دوري” على تغريدة حملت اتهاما بأن خلافه مع منصور مصطنع، واستشهدت بقيام مقدم البرامج السعودي بعرض لقاء تلفزيوني مع رئيس الزمالك، هاجمه فيه بقوة.

وظهر مرتضى خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “أكشن يا دوري”، على هامش قرعة البطولة للأندية، وصرح بأنه يحب الشعب السعودي بالكامل فيما عدا شخص واحد وهو وليد الفراج.

وليد الفراج بيتريق على مرتضي منصور ????????????????????????????????

pic.twitter.com/3kSZzRgKsI — ahmed ragab (@AhmedRagab744) May 13, 2017

وأظهر الإعلامي السعودي ردة فعل قوية على التغريدة، مشددا: “سأعرض وجهة نظري وقد تكون صعبة، عندي القدرة على السماح لأي شخص بمهاجمتي في برنامجي، فالذي يريد الهجوم لن ينتظر برنامجي ليهاجمني، فلست وسيلة الإعلام الوحيدة، لذلك من مبادئي أن أعرض وجهة نظر من يهاجمني في برنامجي، رئيس الزمالك سيهاجمني لا محالة، إن لم يهاجمني في برنامجي، سيخرج في قناة مصرية ويقوم بمهاجمتي “.

وأضاف ساخرا: “هو رجل لطيف ومؤدب وتربى في عائلة محترمة، ولا ينطق إلا بكل لفظ مثالي، وأتحدى أن يكون سمع منه شخص واحد أي شيء، هو الرجل الوحيد الذي يذكرنا بأمهاتنا، ما ترك أم أحد إلا وذكرها، إنه شعار عيد الأم”.

وأتم: “الله يحسن خاتمته ويعطيه قدر نيته، ويلطف به، لقد أعطيته حقه، ومن يصمتون عليه سيأتي يوما ويتحدثون؛ وما يجعلهم يصبرون عليه الآن سيأتي الوقت الذي يدفعهم للرد عليه”.