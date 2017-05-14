نادي الهلال السعودي يرسل خطابًا رسميًا للظفرة الإماراتي لشراء عقد عمر خريبين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير نواف بن سعد، أن إدارته أخبرت المدرب رامون دياز برغبتها في تفعيل بند أحقيتها في تجديد عقده، وهو الأمر الذي يعني استمراره مدربًا للفريق لعام آخر، كما أن المدرب لديه الرغبة في استمرار المهاجم السوري عمر خريبين الذي هو الآخر لديه الرغبة في البقاء مع الهلال، لذلك بعثنا بخطاب رسمي لإدارة نادي الظفرة لشراء عقد عمر خربين.

وحول مباراة التتويج بالدوري أمام النصر، قال الأمير نواف بن سعد، بحسب صحيفة “الرياض”، اليوم الأحد: “النتيجة في تلك المباراة من المفترض أن تكون أكبر مما ذهبت إليه، ولكن الفرحة بها والمستويات الممتازة تزامن مع تتويج الهلال بطلًا لدوري جميل، والآن نفكر في كأس الملك ووصولنا إلى النهائي شرف كبير ونسعى لتحقيق اللقب ورفع البطولة الثانية خلال الموسم الحالي، ونبارك لجماهير الهلال هذا التأهل وأشكر اللاعبين على ما يقدمونه”.

نواف بن سعد يتحدث عن أجانب الهلال وتجديد العقود.#اخر_شوط pic.twitter.com/ymLTW7ZG4l — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 13, 2017

واختتم نواف بن سعد حديثه عن خطة فريقه تحضيرًا للموسم المقبل بقوله: “دياز لديه رغبة في بقاء خريبين، واستمرار لاعبي الوسط الأورغوياني نيكولاس ميليسي، والبرازيلي كارلوس إدواردو مع الفريق، ولا يرغب في استمرار المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي سنبحث عن إعارته أو بيع عقده في فترة الانتقالات الصيفية”.