السعودية.. حسين عبدالغني يحسم مستقبله مع نادي النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعلن اللاعب حسين عبدالغني، قائد فريق النصر السعودي، أنه لن يعتزل وسيستمر في الملاعب لكنه سيترك الفريق ولن يكمل معه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضي”.

يأتي ذلك بعد تقارير عن احتمال اعتزال اللاعب في نهاية الموسم.

وكانت تقارير أشارت إلى احتمال اعتزال اللاعب بعد أن تم استبعاده من الفريق بعد مشكلته مع مدرب الفريق زوران ماميتش، الذي رحل بعدها إلى العين الإماراتي.

من جهة أخرى، قال مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي: إن أحد أعضاء الشرف المؤثرين سيتكفل بالتعاقد مع المدرب القادم وسيتحمل قيمة تعاقده.

وبحسب ذات المصدر، فإن المفاوضات تدور الآن مع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو الذي سبق وقاد النصر وحقق معه الثنائية الشهيرة، الدوري وكأس ولي العهد.