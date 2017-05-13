نادي الهلال يطيح بالتعاون ويضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تأهل فريق الهلال للمباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بتغلبه على التعاون 4/3 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم التعاون بهدف سجله الحسن ندياي في الدقيقة 4، وتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني سجل عمر خربين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46 ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 63، وتمكن التعاون من تقليص الفارق في الدقيقة 75 بعدما سجل حمدالله العليان الهدف الثاني، ولكن عمر خربين سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة 81 ثم سجل الحسن ندياي الهدف الثاني له والثالث للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب، وأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة حيث توج باللقب 13 مرة سابقة، في حين حقق الهلال اللقب 7 مرات كان آخرها في 2015.

وصعد الهلال لهذا الدور بعد أن تغلب على القيصومة 2/1 في دور الـ32 ثم فاز على الوحدة 3/2 في دور الـ 16 قبل أن يتغلب على النصر 2/0 في دور الـ 8.

في حين صعد التعاون لهذا الدور بعدما فاز على النجوم 1/0 في دور الـ32 ثم تغلب على الرائد 1/0 في دور الـ 16 قبل أن يهزم الاتفاق في دور الـ 8، 5/3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

من جهة أخرى، قال رئيس الهلال، الأمير نواف بن سعد أن إدارة ناديه أرسلت خطابًا لنظيرتها في الظفرة تطلب الإبقاء على اللاعب السوري عمر خربين.

وقال الأمير نواف في تصريحات أعقبت فوز فريقه على التعاون وتأهله لنهائي كأس الملك إن دياز طالب بالإبقاء على اللاعب الذي يعد المهاجم الأبرز في الفريق حاليًا.

وكشف الأمير نواف عن أنهم بصدد بيع عقد البرازيلي بوناتيني أو إعارته في الفترة المقبلة.

وعن دياز قال إن عقد الإدارة مع المدرب لمدة عامين بمجرد أن تم إخطاره بالتجديد.