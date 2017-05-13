أكثر من 83 مليون ريال دخل مباريات الدوري السعودي

المصدر: إرم نيوز

كشفت الأرقام الخاصة بمباريات الدوري السعودي لكرة القدم أن الجماهير دفعت أكثر من 83 مليون ريال، لحضور مباريات الموسم الحالي الذي انتهى بتتويج الهلال باللقب.

واختلفت أسعار التذاكر حسب رغبة الأندية المستضيفة، حيث لم تقل عن 35 ريالًا، ووصلت إلى 350 ريالًا للدرجات المختلفة، واحتلت الدرجة الثانية نسبة 90% من مساحة المدرجات في الملاعب، حيث لم يتجاوز سعر تذكرتها 40 ريالًا.

وارتفع الحضور الجماهيري لمباريات الدوري السعودي للموسم الحالي بزيادة 13.622 مشجعًا، وبلغ عدد الحضور 1.271.432 مشجعًا مقابل 1.256.810 للموسم الماضي.

وتصدر ملعبا مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وبريدة قائمة أكثر الملاعب استضافة للمباريات، بواقع 26 مباراة، ثم ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بـ 24 مباراة ثم استاد الملك فهد الدولي في الرياض بـ 20 مباراة، ثم ملعب الأمير فيصل بن فهد في المز بـ 19 مباراة.