هل يخطّط “كهربا” للعودة لنادي الاتحاد السعودي بعد خطوبة ابنة عصام الحضري؟

المصدر: إرم نيوز

قال محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الزمالك والمنتهية إعارته لنادي الاتحاد السعودي، إنه سيعود قريبًا لجدة لحسم مستقبله الاحترافي، بعدما احتفل، أمس الجمعة، بخطوبته من ابنة الحارس الدولي عصام الحضري.

وقال “كهربا” في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إن عقد إعارته مع الاتحاد السعودي سينتهي في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع إدارة الاتحاد، ويضع الأولوية للفريق السعودي حيال مستقبله الاحترافي.

وأشار “كهربا” إلى أنه متابع للأوضاع في الاتحاد ويترقب تحديد مصيره في الأيام المقبلة.

وقاد “كهربا” الاتحاد لتحقيق كأس ولي العهد في الموسم الرياضي بعدما سجل هدف الفوز أمام فريق النصر في المباراة النهائية، كما حصل على المركز الثالث في قائمة ترتيب الهدافين للدوري السعودي برصيد 16 هدفًا.