بيان نادر للشرطة السعودية حول مباراة الهلال والنصر

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أصدرت شرطة منطقة الرياض، بياناً نادراً حول حدث رياضي أثار جدلاً واسعاً في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن احتجت إدارة نادي النصر السعودي على السماح لجماهير الهلال بدخول القسم المخصص لجماهيرها في مدرجات الملعب الذي شهد لقاء الفريقين في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز الذي فاز بلقبه الهلال.

وقالت الشرطة في بيانها شديد اللهجة الذي جاء بعد بيان نادي النصر بأيام قليلة، إنها والأجهزة المساندة لها تقف على مسافة واحدة من الجميع، محذرة من أي مساس أو تجاوز تجاه الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن العمل جارٍ لديها لرصد كل ما صدر أو يصدر من أحاديث تلفزيونية أو تغريدات.

وأوضحت أنها “لم تكن ترغب في الدخول بمهاترات إعلامية مع أي طرف كان، إلا أن ما صدر عن نادي النصر من بيان، تعرَّض خلاله للأجهزة الأمنية، يستدعي إيضاح الحقائق”.

وأضافت إنها فتحت المدرجات المخصصة لجماهير نادي النصر أمام مشجعي الهلال بسبب قلة عدد مشجعي نادي النصر الذين حضروا المباراة ولم يتجاوز عددهم 200 مشجع، فيما كان نحو 30 ألف مشجع هلالي في محيط الملعب، وامتلأت الساحات الخارجية والمعابر المؤدية للمدرجات بهم مطالبين بتمكينهم من الدخول للنصف الآخر الشاغر من الملعب.

وأوضحت أن قرارها اتخذته بعد اجتماع طارئ مع المسؤولين عن تنظيم المباراة لضمان سلامة المشجعين الهلاليين الذين تعرض عشرات منهم لحالات (إعياء / ضيق تنفس / ارتفاع الضغط / انخفاض السكر / انزلاق)، وكانوا خارج بوابات الدخول.

وتابعت “تم الاتفاق في الاجتماع على نقل الحضور القليل من جمهور نادي النصر من الدرجة الموحدة إلى منطقة مجاورة للمنصة (الدرجة الممتازة) دون تحمُّلهم فَرق ثمن التذكرة نظرًا لشغورها بالكامل، وتوجيه الراغبين من جماهير نادي الهلال من الدخول للمدرجات الشمالية والشرقية”.

وقال البيان “تؤكد شرطة منطقة الرياض أنها والأجهزة المساندة لها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحذر الغير بأشد العبارات من أي مساس أو تجاوز تجاه الأجهزة الأمنية”، مؤكدة أن العمل جارٍ على رصد كل ما صدر أو يصدر من أحاديث تلفزيونية أو تغريدات، وسوف يتم العمل على إحالة المخالف للجهات المختصة لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه.